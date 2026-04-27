A pesar de jugar con un hombre menos desde los 20 minutos del cotejo, Atlético Grau no desentonó y jugó a la par con Alianza Lima que logró un triunfo por la mínima diferencia y vuelve a tomar la punta del torneo, en el partido jugado ayer por la fecha 12 en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Con esta nueva derrota, Atlético Grau no lograr salir de la situación apremiante que está, puesto 17, y en la próxima fecha tendrá que ir a la altura de Tarma para enfrentar al ADT.

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PRIMER PARCIAL

Grau asustó primero, pero con el paso del tiempo se fue quedando y el cuadro “Íntimo” comenzó asentarse en el campo y dominar el partido y comenzó a llegar al arco del Patricio Álvarez.

El equipo albo no tuvo los espacios para jugar, el mediocampo con Rodrigo Tapia, Rafael Rodríguez y Adrián de la Cruz, no tuvieron claridad y dejaron solos a Raúl Ruidíaz y Nicolás Delgadillo.

La pesadilla de los piuranos lo sufrieron más, cuando Paulo de La Cruz salió expulsado a los 20 minutos. El árbitro Kevin Ortega fue llamado por el VAR por una presunta agresión a un jugador contrario.

De esta ventaja aprovechó Alianza Lima para adelantar más sus líneas. A los 42 minutos lograrían el gol por parte de Eric Castillo, aprovechando una descoordinación de la defensa del “Patrimonio”. Fusilaron al portero.

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EN CERO

Para el complemento, el equipo piurano salió a descontar y atacar para lograr el triunfo, pero los aliancistas se pararon bien en el mediocampo.

A los 59 minutos, un cabezazo fuerte de Vélez logra vencer al “pato” Álvarez, que lo convalidó el árbitro Kevin Ortega, pero el VAR lo anuló por infracción a Rodas antes del gol.

Ni los cambios que realizó el técnico Gerardo Ameli le dieron solución, pues poco pudieron hacer Aldair Vásquez, Diego Barreto, Issac Camargo, Franco Oncoy y Yair Ruidíaz, para conseguir el empate.

Atlético Grau intentó en los últimos minutos y tuvo algunas aproximaciones, pero faltó claridad para crear ocasiones de peligro.