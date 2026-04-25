Los albos, mañana domingo, salen por tres puntos más, pero al frente tendrán al puntero del torneo, Alianza Lima, quien no quiere perder puntos y busca campeonar en el Torneo Apertura.

Será por la décima segunda fecha a jugarse en el Estadio Mansiche de Trujillo, a partir de las 3:30 p.m.

Los albos llegan motivados tras golear 4-1 al Sporting Cristal, jugando en casa, pero sigue estancado en el puesto 17, en zona de descenso, mientras su rival viene de golear 8-0 a un irreconocible Cusco FC.

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NO JUGARÁ

Para este partido, los albos no podrán contar con una de sus principales figuras, el mediocampista Cristian “Rusito” Neira, eje principal en el equipo, quien será baja obligada para este partido clave, debido a una cláusula contractual.

El volante pertenece a Alianza Lima, club que lo tiene cedido a préstamo hasta finales de la temporada, lo que le impide enfrentar al equipo dueño de su pase.

El técnico Gerardo Ameli buscó su reemplazante y replanteará su esquema, pues quiere quedarse con los tres puntos en casa. Los “Grones” son serios aspirantes de ganar el título del Apertura, comparte el liderato con Los Chankas con 26 puntos.

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LOS “CHURRES”

Mientras tanto, el cuadro de Alianza Atlético viene de caer por la mínima diferencia ante Comerciantes Unidos de Cutervo y nuevamente jugará de visita ante Universitario de Deportes, mañana a partir de las 6:00 p.m., en el Estadio Monumental.

El equipo “Crema” viene de obtener un triunfo de 4-1 ante Deportivo Garcilaso en casa, y está en el cuarto casillero con 21 puntos. Los de Ate necesitan de los tres puntos.

Cabe señalar que Alianza Atlético nuevamente volverá a jugar en Lima, el jueves 30, ante el club Macará de Ecuador, por la tercera fecha de la Copa Conmebol Sudamericana, a jugarse en el Estadio Miguel Grau del Callao.