Sigue la mala racha del equipo de Alianza Atlético y ayer de la ciudad de Cutervo tuvo que regresarse con una derrota por 1-0 ante Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura.

Un primer tiempo donde el cuadro “Churre” jugó mejor en el campo y estuvo a punto de irse a las duchas a un triunfo, pero no tuvo la serenidad para convertir y la defensa desbarató todo avance local.

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GOL TRIUNFAL

Al inicio del complemento, los sullaneros quedarían con un hombre menos, al ser expulsado José Villegas (50´)y tres minutos más tarde los locales lograrían abrir el marcador por parte de Juan Rodríguez, que de cabeza venció a Hermosa, tanto que debió ser anulado, por un saque lateral mal ejecutado

A los 88 minutos un mano en el área de Comerciantes Unidos es cobrada por el árbitro Daniel Ureta que luego lo anula el VAR y los “Churres” reclaman.

Y cuando se jugaban 90+8 minutos, el cutervino Herrera convirtió el segundo y ponía el sello final, pero también fue anulado por el VAR.

Roblado tuvo en sus pies el empate en el minutos final pero su tiro salió cerca del arco defendido por Córdova.