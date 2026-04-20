El estadio sullanero Campeones del 36, enmudeció en los minutos finales cuando Sport Boys consigue el gol del triunfo a los 90+10 minutos por intermedio de Riojas que le ganó el salto a los defensores para darle el triunfo que les da un respiro para salir del fondo de la tabla del Torneo Apertura.

Fue por la fecha 11 donde los dirigidos por Federico Urciuoli, no supieron capear el temporal del equipo de la “Misilera”, quien les jugó de igual a igual.

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PAREJO

El encuentro fue muy disputado desde el inicio, con un juego trabado y cargado de faltas. Sport Boys dirigido por Carlos Desio, intentó imponer condiciones y a los 2 minutos se ponía adelante con gol de Luciano Nequecaur, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Recién en el complemento el equipo “Churre” tomó la iniciativa y generó peligro con Cristian Penilla, Valentín Robaldo y Jorge del Castillo, pero la sólida defensa chalaca, liderada por el ex Alianza Lima Carlos Zambrano y Hansell Riojas, evitó la caída del arco defendido por el exchurre, Diego Melián.

Miguel Trauco quien había ingresado al minuto 64 se fue expulsado a los 88’ tras un altercado con Germán Díaz, lo que generó incidentes con la hinchada local y retrasó el juego.

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EL GOL

Cuando parecía que el empate estaba sellado, en los minutos finales un tiro de esquina fue aprovechado por Hansell Riojas, quien con un certero cabezazo venció a Daniel Prieto y le dio el triunfo a La Misilera a los 90+10 minutos.

Antes de ingresar el balón chocar en el palo izquierdo y descontrola a Prieto, decretando el triunfo de los “rosados”.

Los “Churres” el próximo cotejo lo jugarán de visita ante Comerciantes Unidos el miércoles 22 de abril a la 1:00 p.m. en el Estadio Juan Maldonado de Cutervo.