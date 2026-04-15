En un comunicado en sus redes sociales, la directiva de Atlético Grau aseguró que el duelo ante Sporting Cristal por la fecha 10 del Apertura, no es de alto riesgo, tal como lo señala la Policía Nacional, que lamentablemente le negó las garantías para este cotejo a jugarse el miércoles 22 en el Campeones del 36 de Sullana.

El club “Patrimonio de Piura” afirmó que el duelo se disputará en el mencionado estadio, y de no recibir las garantías el partido se jugará sin público.

PUEDES VER: Liga 1: Se “calienta” el clásico piurano entre albos y Alianza Atlético

A PUERTAS CERRADAS

La directiva ha realizado las gestiones para entablar una reunión con el nuevo General de la PNP, y expresar su posición institucional, que le genera un impacto económico negativo al club y priva a la hinchada de acompañar al equipo.

De continuar así, como consecuencia de esta disposición, el partido se podría realizar a puertas cerradas, es decir, sin la presencia de público en las tribunas.

Las entradas ya fueron puestas a la venta, teniendo un costo de tribuna Occidente a S/90 y Popular S/ 50.