No levantan cabeza, ni con cambio de entrenador. Atlético Grau volvió a perder y sigue sumido en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones y esta vez fue el líder Los Chankas, quien está pasando un buen momento, para derrotarlos por dos goles.

Este triunfo de los de Andahuaylas, les permite mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura con una racha de seis triunfos consecutivos y liderando la tabla con 26 puntos, tres más de su cercano competidor, Alianza Lima.

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LOS GOLES

Desde el inicio, los locales mostraron una intención ofensiva, aunque se encontró con una defensa piurana bien organizada. La primera ocasión clara llegó con un remate del albo Isaac Camargo que se estrelló en el palo del arco defendido por Hairo Camacho.

Pero todo cambiaría a los 34 minutos, tras un centro de Ayrthon Quintana que encontró a Gonzalo Rizzo, dentro del área y le ganó el vivo al defensa para poner el 1-0.

Ocho minutos después un remate de larga distancia de Carlos Pimienta, que se desvió en el área, descolocó al arquero “pato” Álvarez para sellar el triunfo.

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PENAL ERRADO

Para la segunda mitad, los dirigidos por Gerardo Ameli reaccionaron y tuvo la gran oportunidad de descontar a los 64 minutos, pero el delantero Raúl Ruidíaz falló un penal, en un insólito resbalón a la hora de ejecutar la pena y su tiro salió totalmente desviado

No es la primera vez, que el albo lo desperdicia y le niega un gol desde los 12 pasos. La acción se derivo cuando el árbitro Pablo López sancionara penal por una falta del arquero Hairo Camacho sobre Cristian Neira, pudiendo haber descontado y acercar a Atlético Grau al empate.

El club “Patrimonio de Piura” continúa complicando su situación en la máxima división nacional, se mantiene en el penúltimo lugar con 7 puntos, tan solo 2 más que FC Cajamarca, quienes de superar a ADT condenarían a los albos, al último lugar.