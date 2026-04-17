Equipo “Churre” dejó escapar puntos claves ante América de Cali.
Equipo “Churre” dejó escapar puntos claves ante América de Cali.

de Sullana visitó al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana, y a pesar de haberse adelantado en el marcador, no pudo sostener el resultado y perdió 1-2, complicando las aspiraciones del cuadro sullanero en el torneo continental.

Ahora tratará de seguir adelante en el Torneo Apertura, y apenas regresó de Colombia, empezó sus entrenamientos pensando en su nuevo rival, el Sport Boys, a quien enfrentará este domingo 19 a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

PUEDES VER:

EL PARTIDO

El equipo de los “diablos rojos” fue sorprendido a los 34 minutos por el cuadro que dirige Federico Urciuoli, que adelantó con gol de Ariel Muñoz, quien tomó el balón en el medio campo, avanzó y desde fuera del área sacó potente disparo para vencer al portero colombiano.

Pero antes del final de la primera etapa, Daniel Valencia empató y a los 54 minutos Yeison Guzmán, desde el punto penal, logró dar vuelta a las acciones.

A partir de ahí, el “Vendaval del Norte” buscó insistentemente la portería rival para lograr el empate, algo que lamentablemente para sus aspiraciones, no sucedió.

TAGS RELACIONADOS