Alianza Atlético de Sullana visitó al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Sudamericana, y a pesar de haberse adelantado en el marcador, no pudo sostener el resultado y perdió 1-2, complicando las aspiraciones del cuadro sullanero en el torneo continental.

Ahora tratará de seguir adelante en el Torneo Apertura, y apenas regresó de Colombia, empezó sus entrenamientos pensando en su nuevo rival, el Sport Boys, a quien enfrentará este domingo 19 a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

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EL PARTIDO

El equipo de los “diablos rojos” fue sorprendido a los 34 minutos por el cuadro que dirige Federico Urciuoli, que adelantó con gol de Ariel Muñoz, quien tomó el balón en el medio campo, avanzó y desde fuera del área sacó potente disparo para vencer al portero colombiano.

Pero antes del final de la primera etapa, Daniel Valencia empató y a los 54 minutos Yeison Guzmán, desde el punto penal, logró dar vuelta a las acciones.

A partir de ahí, el “Vendaval del Norte” buscó insistentemente la portería rival para lograr el empate, algo que lamentablemente para sus aspiraciones, no sucedió.