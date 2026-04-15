Lleno de ilusiones y con la mentalidad puesta en dejarlo todo en la cancha ante América de Cali, por la segunda fecha del grupo “A” en la Copa Sudamericana, viajó el plantel de Alianza Atlético a Colombia, donde hoy lo enfrentará a partir de las 9:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

La terna para este trascendental cotejo será de Brasil, teniendo a Anderson Daronco (árbitro principal), acompañado de Danilo Manis y Rafael Alves, mientras que en el VAR estará Pablo Goncalves.

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PAREJOS

El equipo “Escarlata”, como llaman al América, busca su primera victoria, luego de empatar de visita ante Macará en Ecuador, tan igual que el conjunto que entrena Federico Urciuoli, quien logró un empate en Lima ante el poderoso Tigre de Argentina.

Ambos necesitan un resultado positivo para empezar a marcar diferencia en el grupo, por lo que se espera hoy un duelo muy animado y con muchas ganas de hacer goles. Ninguno de los dos equipos tuvieron acción el fin de semana en sus respectivas ligas, lo que les permitió preparar el partido con mayor tiempo.

En América de Cali destaca Yeison Guzmán, máximo goleador del equipo con 9 anotaciones en la Liga BetPlay. Mientras en el “Vendaval” Franco Coronel, Hernán Lupú y Valentín Robaldo, se consolidan como una de las principales armas ofensivas del equipo peruano.

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SEGURO

El delantero argentino Valentín Robaldo vive un gran momento tras anotar en el debut internacional en la fase de grupos.

“Vine para ayudar, y aportar desde donde me toque. Estoy contento de haber anotado en el partido anterior en la Copa Sudamericana. Creo que hemos dejado buenas sensaciones a los demás equipos”.