Los "Churres" juegan hoy contra Tigre de Argentina, en su debut en el Grupo “A”.
Los "Churres" juegan hoy contra Tigre de Argentina, en su debut en el Grupo “A”.

Llegó la hora. iniciará hoy su debut en el Grupo “A” de la Copa Conmebol Sudamericana cuando a las nueve de la noche enfrente a Atlético Tigre de Argentina, en el estadio Miguel Grau del Callao.

Los “Churres” vienen de empatar a dos goles a Atlético Grau por el clásico piurano, jugado el pasado viernes y están haciendo un buen torneo al ubicarse en el octavo lugar de la tabla.

Mientras su rival Atlético Tigre no la pasó bien y cayó derrotado 2-0 ante el equipo de Independiente Rivaradia, por la fecha 13 del Torneo Apertura Argentino, jugando de local.

PUEDES VER:

HABLA EL TÉCNICO

Para el técnico Federico Urciuoli, el plantel está muy motivado, “el equipo vive con mucha ilusión y profesionalismo el inicio de la Copa Sudamericana, están seguros de lograr una victoria ante Tigre, que es un conjunto duro y fuerte, del cual tenemos referencias sobre sus fortalezas y debilidades”, dijo el técnico “Churre”.

Asimismo enfatizó, “estamos mentalizados para hacer el partido que trabajamos en la semana, hacer algo bien con la táctica que bosquejamos y obtener la victoria. Aún me falta definir el 11 titular debido a que estamos evaluando la recuperación del equipo que jugó el clásico con Grau, y la daremos a conocer antes del inicio del cotejo”.

MIRA ESTO:

LOS HINCHAS

Cientos de sullaneros ya están en la capital para alentar a Alianza Atlético. Allá se reunieron con los hinchas que viven en Lima y sus alrededores para alentarlos en este partido muy importante.

Ellos estarán alentando con el corazón de principio a fin en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde esperan que los “Churres” entren a la cancha con humildad y compromiso, pero dejando todo como si se tratara de una final.

“Alentaremos de principio a fin para que el equipo se sienta como en casa y para que el rival sienta la presión desde las tribunas. Creemos que ya es hora que nuestros hermanos vuelvan a hacerse sentir en masa en las tribunas de todos los estadios, a donde juegue el equipo”, dijeron.

TAGS RELACIONADOS