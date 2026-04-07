Llegó la hora. Alianza Atlético iniciará hoy su debut en el Grupo “A” de la Copa Conmebol Sudamericana cuando a las nueve de la noche enfrente a Atlético Tigre de Argentina, en el estadio Miguel Grau del Callao.

Los “Churres” vienen de empatar a dos goles a Atlético Grau por el clásico piurano, jugado el pasado viernes y están haciendo un buen torneo al ubicarse en el octavo lugar de la tabla.

Mientras su rival Atlético Tigre no la pasó bien y cayó derrotado 2-0 ante el equipo de Independiente Rivaradia, por la fecha 13 del Torneo Apertura Argentino, jugando de local.

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HABLA EL TÉCNICO

Para el técnico Federico Urciuoli, el plantel está muy motivado, “el equipo vive con mucha ilusión y profesionalismo el inicio de la Copa Sudamericana , están seguros de lograr una victoria ante Tigre, que es un conjunto duro y fuerte, del cual tenemos referencias sobre sus fortalezas y debilidades” , dijo el técnico “Churre”.

Asimismo enfatizó, “estamos mentalizados para hacer el partido que trabajamos en la semana, hacer algo bien con la táctica que bosquejamos y obtener la victoria. Aún me falta definir el 11 titular debido a que estamos evaluando la recuperación del equipo que jugó el clásico con Grau, y la daremos a conocer antes del inicio del cotejo ”.

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LOS HINCHAS

Cientos de sullaneros ya están en la capital para alentar a Alianza Atlético. Allá se reunieron con los hinchas que viven en Lima y sus alrededores para alentarlos en este partido muy importante.

Ellos estarán alentando con el corazón de principio a fin en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde esperan que los “Churres” entren a la cancha con humildad y compromiso, pero dejando todo como si se tratara de una final.