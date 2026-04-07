Llegó la hora. Alianza Atlético iniciará hoy su debut en el Grupo “A” de la Copa Conmebol Sudamericana cuando a las nueve de la noche enfrente a Atlético Tigre de Argentina, en el estadio Miguel Grau del Callao.
Los “Churres” vienen de empatar a dos goles a Atlético Grau por el clásico piurano, jugado el pasado viernes y están haciendo un buen torneo al ubicarse en el octavo lugar de la tabla.
Mientras su rival Atlético Tigre no la pasó bien y cayó derrotado 2-0 ante el equipo de Independiente Rivaradia, por la fecha 13 del Torneo Apertura Argentino, jugando de local.
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HABLA EL TÉCNICO
Para el técnico Federico Urciuoli, el plantel está muy motivado, “el equipo vive con mucha ilusión y profesionalismo el inicio de la Copa Sudamericana, están seguros de lograr una victoria ante Tigre, que es un conjunto duro y fuerte, del cual tenemos referencias sobre sus fortalezas y debilidades”, dijo el técnico “Churre”.
Asimismo enfatizó, “estamos mentalizados para hacer el partido que trabajamos en la semana, hacer algo bien con la táctica que bosquejamos y obtener la victoria. Aún me falta definir el 11 titular debido a que estamos evaluando la recuperación del equipo que jugó el clásico con Grau, y la daremos a conocer antes del inicio del cotejo”.
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LOS HINCHAS
Cientos de sullaneros ya están en la capital para alentar a Alianza Atlético. Allá se reunieron con los hinchas que viven en Lima y sus alrededores para alentarlos en este partido muy importante.
Ellos estarán alentando con el corazón de principio a fin en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde esperan que los “Churres” entren a la cancha con humildad y compromiso, pero dejando todo como si se tratara de una final.
“Alentaremos de principio a fin para que el equipo se sienta como en casa y para que el rival sienta la presión desde las tribunas. Creemos que ya es hora que nuestros hermanos vuelvan a hacerse sentir en masa en las tribunas de todos los estadios, a donde juegue el equipo”, dijeron.