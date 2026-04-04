Alianza Atlético regaló dos puntos en casa al igualar 2-2 con su clásico rival, Atlético Grau, equipo que suma su cuarto partido sin conocer de derrotas, con 3 empates en la era de Gerardo Ameli.

Ante el arbitraje de Michael Espinoza en el Estadio Campeones del 36, los albos salieron del letargo de la ofensiva, que estaba falta de gol y a pesar de comenzar con dominio local, supo neutralizar los avances “Churres”.

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PAREJO

Un partido de dominio de ambas escuadras en el primer tiempo, donde los técnicos no quisieron arriesgar, pero poco a poco los locales dominaron el balón y crearon situaciones claras en las que tanto la defensa rival como el portero Álvarez lograron despejar en el momento oportuno.

Pero fue el cuadro “Patrimonio de Piura” quien alcanzaría a pegar primero a los 40 minutos de juego cuando tras un tiro de esquina del Cristhian Neira, el balón le llegaría a la cabeza de Rodrigo Tapia, quien venció a Prieto y desató el bullicio de la barra alba.

Con este resultado parcial se irían a las duchas, y para los “Churres” fue un respiro para tratar de conseguir una nueva táctica.

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RESULTADO FINAL

Al reinicio del complemento, Alianza Atlético arriesgó más y conseguiría la igualdad a los 51 minutos, cuando Hernán Lupú recibió una asistencia de Guillermo Larios y colocó el empate transitorio.

Pero la alegría le duraría poco, pues 5 minutos más tarde, el albo Iván Camargo se encargó de poner adelante al Grau, ante un blooper de un defensa sullanero, que le entregó el balón al rival, para que defina sin atenuantes.

La desesperación volvió a cundir en el cuadro que dirige Federico Urciuoli, pero poco a poco fueron llegando con más claridad al arco defendido por “Pato” Álvarez.

A escaso un minuto del tiempo reglamentario Franco Coronel encontró el empate para los “Churres”, pero el tanto fue anulado por el referí, tras revisar el VAR, por una mano en la definición.

Luego en el tiempo suplementario 90+3, Jorge del Castillo quien había ingresado por Hernán Lupú, lograría el empate final y rescatar un punto.

Con este resultado, los “Churres” alcanzan los 11 puntos y se ubica momentáneamente en el casillero octavo, mientras Grau sigue estancado en el penúltimo casillero ahora con 7 puntos.