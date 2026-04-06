Los jugadores “Churres” se muestran muy optimistas y van con mucha fe, entrega y corazón para defender los colores albicelestes en el inicio de los partidos del Grupo “A” de la Copa Conmebol Sudamericana, que arranca mañana martes, cuando se enfrente al Club Atlético Tigre de Argentina.

Este cotejo de la primera fecha se realizará en el Estadio Miguel Grau de la provincia del Callao, donde Alianza Atlético tratará de imponer su supremacía, sacando la cara por los peruanos en esta copa, a donde regresa después de 16 años.

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LA CONFIANZA

Los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli están con mucha confianza de iniciar la Copa con buen pie, vienen de empatar a dos goles con su clásico rival Atlético Grau y subió un peldaño más en la tabla, ahora entre los 8 primeros.

El atacante “Churre” Jorge del Castillo, autor del segundo gol, señaló que no era lo que buscaban pero que era un punto para sumar.

“ Gracias a Dios pude anotar y lograr el empate, es un punto importante, pero no lo que queríamos. Ahora vamos a disputar el partido por la Sudamericana y esperamos hacerlo de la mejor manera, dejando el último sudor en la cancha ”.

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LOS RIVALES

Alianza Atlético, en el grupo “A” de la Copa Conmebol Sudamericana, enfrentará a sus rivales América de Cali (Colombia). Los Diablos Rojos, como se le conocen, eliminaron en la fase previa a Bucaramanga y es uno de los representantes más fuertes en esta fase.

Asimismo disputará con el conjunto Tigre de Argentina. Este equipo de la Victoria hizo una gran campaña en 2025 y logró el pasaje a la Sudamericana, donde intentará superar su campaña del 2012, cuando perdió la final ante Sao Paulo.

Y, por último, a Deportivo Macará (Ecuador), que quedó primero del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet y en la fase previa dejó en el camino a Orense.