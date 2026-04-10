Corrió durante los 90 minutos. Fue incansable su accionar, por ello los hinchas sullaneros consideraron al volante Germán Díaz, como el “motor del equipo” en Alianza Atlético.

Y es que Díaz fue pieza clave en el equipo “Churre”, en el empate logrado ante Atlético Tigre de Argentina, en el debut del grupo “A” de la Copa Sudamericana, junto a Valentín Robaldo, quien hizo un golazo.

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EL MOTOR

“Estoy con bronca, pues pudimos llevarnos el triunfo, pero siento una gran satisfacción de saber que estamos a la altura, demostramos espíritu competitivo y buen rendimiento del equipo que mostró carácter, juego y convicción, dejando señales claras de que puede pelear cada partido como una final ”, acotó Germán Díaz.

Más adelante enfatizó que “fue raro jugar así, no es nuestra casa, pero son cosas que pasan, aún así supimos responder, mostrando personalidad incluso en condiciones adversas. Mi agradecimiento a los hinchas, que llegaron desde muy lejos para alentarnos y que nunca nos abandonan, a pesar de la distancia”.

Cabe resaltar que el “Vendaval del Norte” tiene a Germán Díaz, en su 10 a un líder silencioso, un volante que no solo genera fútbol, sino que transmite identidad.

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UN GOLAZO

El equipo “Churre” nunca desmayó a pesar del marcador en contra, nunca bajó los brazos y tuvo en Valentín Robaldo al autor del empate con un golazo, que puede ser considerado el “mejor” de la primera fecha.

La jugada colectiva, rápida y efectiva fue protagonizada por Muñoz, quien empalmó el balón con precisión para asistir a Robaldo, que de media chalaca venció al arquero rival.

El empate deja abierta la lucha en el grupo y confirma que el equipo peruano tiene argumentos para competir en la Sudamericana, ilusionando a sus hinchas, buscando ser protagonista en esta edición del torneo continental.