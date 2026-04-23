Los albos se jugaron un partido que parecía una final y venció al gran favorito, Sporting Cristal, por 4 goles a 1, en el Estadio Campeones del 36 de Sullana por la fecha 10 del Torneo Apertura, que fue dirigido por el árbitro Jesús cartagena.

Con este triunfo los albos suman 10 puntos, pero aún así sigue en el penúltimo lugar y en zona de descenso, al igualar en puntaje junto a Garcilaso y ADT de Tarma, pero abajo por diferencia de goles.

PUEDES VER: Liga 1: Atlético Grau vuelve a perder y sigue en zona roja en el Torneo Apertura

MEJOR

Un buen primer tiempo por parte de los albos que tuvieron el dominio total ante los “cerveceros” que no pudieron ordenarse y llegar con peligro al arco del “Pato” Álvarez y quedó graficado en 1 solo tiro, contra 13 tiros al arco y 5 córner que tuvieron los albos.

Sporting Cristal no tuvo en Sosa y Távara a los jugadores gravitantes que se experaba, carecieron de mayor desenvolvimiento y no avanzaron para hacer daño al arco rival. Mientras Yotún no tuvo acompañante y estuvo muy bajo.

En cambio en el cuadro que dirige Gerardo Ameli, tanto Guarderas y Tapia siempre apostando por la ofensiva y buscaron a Raúl Ruidíaz para el remate final, quien dejó el balón en el travesaño del arco de Enríquez.

Hasta que los 33 minutos, un tiro de esquina de Tapia, en el rebote encontró la cabeza del defensor José María Ataudillo en su debut con la camiseta alba y vencer al portero celeste, Diego Enríquez.

MIRA ESTO: Liga 1: Los Águilas vencen al Alianza Atlético 1-0 en Cutervo

MÁS GOLES

En el segundo tiempo Grau siguió dominando y apretando a los rimenses, a los 48 Paulo de la Cruz se apresuró y la dejó muy alto. Pero cuatro minutos después, Raúl “la pulga” Ruidíaz se acordó a anotar, tras pase de tiro libre de Neira, para poner el 2-0

Sporting Cristal no encontraba como hacer daño, pero a los 57 minutos Felipe Vizeu logra el descuento y hace abrigar esperanzas de empatar el cotejo.

Pero otra vez Guarderas busca a Nicolás Delgadillo que con remate cruzado convierte otro golazo y a laso 90+4 minutos Camargo, pone el puntillazo final.