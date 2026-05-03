Atlético Grau no gravitó en el partido ante ADT en Tarma y cayó derrotado por la mínima diferencia en el cotejo por la fecha 13 del Apertura de la Liga 1.

El tanto del triunfo fue anotado por Jordan Guivin antes del minuto de juego ante una descoordinación en la defensa piurana y de ahí los albos no pudo sacudirse del golpe y a pesar que intentó hasta el final, esto no se dió y aún más ante la expulsión de Lucas Acevedo.

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SIN BRÚJULA

En el complemento, Grau hizo variantes buscando empatar, pero carecía de profundidad para poder hacer daño al cuadro tarmeño.

Por su parte, ADT trató y trató de anotar un gol más, pero no pudo hacerlo, conformándose con el solitario tanto de la primera parte.

Con esta derrota Atlético Grau sigue en el penúltimo lugar con 10 puntos, a uno sólo del sótano de la tabla y en la próxima recibirá a Cienciano del Cusco en el horno de Sullana.