Con goles convertidos por Jorge del Castillo y Cristhian Penilla, el equipo de Alianza Atlético de Sullana derrotó a su similar Juan Pablo II por 2-0 jugando de visita en el Estadio de Chongoyape y sube al séptimo lugar en la tabla de posiciones.

Los “Churres” sorprendieron a los santos que con esta derrota los condenan a los últimos lugares del Torneo Apertura con apenas 15 unidades. En cambio, los dirigidos por Federico Urciuoli se sacuden de las malas performances jugando de visita y sumó 20 puntos.

Su próximo partido, por la penúltima fecha, lo juega de local ante FC Cajamarca, el domingo 24, a las 3:15 p.m.

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MEJOR

Un primer tiempo parejo, aunque con algunas individuales del equipo sullanero, que se vio sorprendido en los primeros minutos con un remate de Tizón, que atajó muy bien Prieto.

Sin embargo, a los 15 minutos, los “Churres” abrirían el marcador por intermedio de Jorge del Castillo, quien le gana una indecisión de la defensa local y de potente disparo anota en la valla de Vegas.

Desde entonces, Alianza Atlético fue el dominador del cotejo y tuvo hasta dos ocasiones más para aumentar el marcador, ante el cuadro “papal” que no supo reaccionar y se vio superado por los sullaneros, que con este marcador se irían al descanso.

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UNO MÁS

Para el complemento siguió el dominio del “Vendaval del Norte” y tuvo varias ocasiones de gol por intermedio de Robaldo, Pérez y Fernández, que fallaron en la definición.

A los 68 minutos ingresó Cristhian Penilla en reemplazo de Del Castillo y le dio mayor movilidad al equipo.

A los 86 minutos, en una salida desde su campo, los “Churres” lograrían anotar su segundo gol, ante un centro pasado, que el portero manoteó a medias y Cristhian Penilla, tras una triangulación, vence al portero y decreta el 2-0. Previo a ello expulsaron al local Josué Cánova.