En los minutos finales y cuando parecía que se traía un empate de la ciudad imperial, el conjunto de Alianza Atlético cayó por 2-1 ante Deportivo Garcilaso, con un golazo de tiro libre de Adrián Ascues.

Fue por el penúltimo partido de la fecha 14 del Torneo Apertura, donde los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli no supieron mantener el empate que había conseguido Ariel Muñoz y se tuvo que lamentar de otra derrota de visita.

Con esta derrota, baja un peldaño en la tabla y en la próxima fecha, ante Juan Pablo II, tratará de recuperar posiciones.

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DOMINIO

En el primer tiempo los locales dominaron las acciones e intentaron hacer daño con algunos remates de media distancia y con pelotas paradas al arco de Daniel Prieto, quien supo responder bien. Además, los “Churres” se mostraban bien en la zona defensiva, alejando el peligro.

Pero a los 38 minutos, luego de un centro de Gonzáles, llegó el balón al área chica, y ante un mal despeje del portero apareció el delantero Christopher Olivares, que de media chalaca la colocó al costado derecho de Prieto, abriendo el marcador de la tarde.

Para el complemento, siguió el dominio de Garcilaso, que quería más goles y con jugadas colectivas trató de hacer daño al rival que se defendía bien.

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FALTÓ FÍSICO

Los sullaneros en algo recuperarían el manejo de balón y en un contragolpe, el argentino Ariel Muñoz, desde 30 metros sacó un potente disparo para vencer al arquero Zubzubck y poner el 1-1 momentáneo. Un golazo.

Esto desesperó a los locales, que adelantaron sus líneas y a los 76 minutos convirtieron otro gol, pero fue anulado por el VAR al verificarse que estaba en posición adelantada.

Hasta que a falta de 8 minutos de concluir el cotejo, un tiro libre potente de Adrián Ascues venció al arquero “Churre” y puso el 2-1 definitivo para conseguir el tercer triunfo consecutivo y subir al casillero octavo de la tabla

Mientras tanto, Alianza Atlético bajó un peldaño, y ahora está en el novevo puesto con 17 puntos.