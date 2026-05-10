Un partido para el olvido, donde el equipo albo tuvo dos caras en el cotejo ante Cienciano del Cusco. Una del primer tiempo, que salió arrollador, pero sólo pudo conseguir un tanto.

A pesar de ir ganado por 1-0, se dejó empatar y los cusqueños los arrollaron y los derrotó por 2-1, y se colocó segundo en tabla como escolta de Alianza Lima; mientras Atlético Grau tocó fondo y está el último lugar de la tabla con posibilidades de descender.

El triunfo agónico logrado por el cuadro “papá” en Sullana lo hizo con goles de Succar y Hohberg, luego de ir perdiendo ante anotación de Aldair Vásquez.

PUEDES VER: Liga 1: Neri Bandiera quiere anotarle al Atlético Grau

GOL ALBO

El primer tiempo, Grau salió con ganas de quedarse con el triunfo, ante un Cienciano que presentó muchas variantes en su oncena titular, además venían agotados de su partido por la Copa Sudamericana.

A los 24 minutos, Aldair Vásquez conseguiría, con un remate de larga distancia, vencer al portero rival Falcón para decretar el 1-0 en favor del conjunto piurano. Se pensó que seguiría en la misma senda, pero con el correr de los minutos, el marcador no se movería.

MIRA ESTO: Liga 1: “Churre” Cristhian Penilla ahora piensa en la Copa Sudamericana

REMONTADA

Para el segundo tiempo, el técnico Melgarejo descontento con el accionar del inicio del partido tomó acciones e hizo cinco cambios de golpe, les cambió el chip y reaccionaron en gran forma.

A los 63′, Mathías Succar aprovechó una descoordinación de la defensa y, con algo de fortuna, tuvo en sus pies el 1-1 en el cotejo, empate que reflejaba lo que se veía en el campo donde los albos se dejaron estar y dejaron que la visita los supere.

Cuando corrían 91 minutos, el árbitro Jesús Cartagena cobraría penal a favor del Grau. Sin embargo, tras revisar el VAR, se rectificó y anuló la sanción.

Los cusqueños, de tanto insistir, lograrían llevarse los 3 puntos del horno de Sullana, a los 90+5 minutos cuando Hohberg de cabeza anotaría el gol del triunfo.

La próxima fecha Grau enfrentará a Universitario de Deportes.