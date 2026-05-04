El autor del doblete con que ganó Alianza Atlético al Sport Huancayo, Cristhian Penilla mostró su felicidad por el triunfo que los hizo subir en la tabla de posiciones y ubicarse entre los 8 primeros lugares.

“Contento por haber sumado de a 3, esto nos motiva para seguir por la senda de los triunfos y de paso ir en busca de América de Cali por la Copa Sudamericana ”, comentó.

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DOBLETE

Más adelante enfatizó que es jugador que sabe marcar, pero que no había encontrado la oportunidad de hacerlo. “A pedido del entrenador Federico Urciuoli siempre me dio la idea de jugar la pelota al pie, pero no lograba anotar, me costó un poco, ahora se me abrió el arco y a disfrutarlo”.

Posteriormente indicó “quiero también anotarle al América de Cali, sabemos que es un rival fuerte, pero le podemos ganar”. El partido ante el equipo colombiano se juega este miércoles 6 en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la cuarta fecha del Grupo “A”