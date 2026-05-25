El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, difundieron este domingo un mensaje dirigido a Venezuela desde el centro de detención donde permanecen en Nueva York. Con motivo de la celebración de Pentecostés, ambos hicieron un llamado a la reconciliación, la unidad y la paz en el país.

Este comunicado fue publicado en la cuenta de Telegram de Maduro. La pareja pidió que el Espíritu Santo guíe a los venezolanos y contribuya al entendimiento entre los ciudadanos.

Asimismo, destacaron la importancia de actuar con sabiduría y promover la reconciliación. En otro punto, señalaron que valores como la solidaridad, el respeto, el amor y el bien común deben contribuir a fortalecer la convivencia en el país.

“Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos”, expresaron.

El pronunciamiento fue difundido un día después de un simulacro de evacuación realizado por Estados Unidos en su embajada en Caracas. La actividad incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves del Comando Sur y generó cuestionamientos en sectores vinculados al chavismo. La movilización tuvo como objetivo expresar su rechazo al ejercicio desarrollado por las autoridades estadounidenses.

Amado pueblo de Venezuela y del mundo: un gran abrazo de fe, amor y gratitud. Es domingo de Oración, Acción y Unión. 🙏🏾 ¡Es Pentecostés. El Espíritu Santo sobre el mundo! pic.twitter.com/Y8JKJYMmuc — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 24, 2026





Esperan nueva audiencia en junio

Maduro y Flores permanecen detenidos en Brooklyn desde enero pasado. Ambos afrontan cargos presentados por la justicia estadounidense y se han declarado no culpables.

De no registrarse cambios en el calendario judicial, la pareja volverá a comparecer el próximo 30 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Allí continuará el proceso que se sigue en su contra.