Luis Fernando Galarreta Velarde, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, se presentó con todos los integrantes que debatirán este domingo 24 de mayo en el debate técnico del Jurado Nacional de Elecciones.

Galarreta observó la conformación del equipo de Juntos por el Perú y cuestionó que algunos fueron ministros en la gestión de Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra encarcelado por intento de golpe de Estado.

“He visto en la lista a varios exministros de Castillo y eso hemos visto que no ha sido positivo para el país”, declaró. Entre los especialistas de esa agrupación figura Hernando Cevallos, quien se desempeñó como ministro de Salud.

Además, Galarreta precisó que Fuerza Popular llega al debate con el mismo programa de gobierno presentado en la primera vuelta. “No hemos cambiado de postura, seguimos en lo mismo y nuestros técnicos harán la demostración de las propuestas”, afirmó.

El también candidato a vicepresidente por Fuerza Popular añadió que los técnicos de su agrupación expondrán cómo, en qué forma y en qué tiempo se propone resolver los principales problemas del país en materia de salud, reforma del Estado, economía, entre otros.

Luis Galarreta indicó que el objetivo de la participación en el debate es ofrecer a la ciudadanía una comparación clara entre las propuestas de ambas agrupaciones. “Queremos plantear que la ciudadanía pueda comparar las dos visiones frente al orden que planteamos y al caos que ofrecen”.

Respecto al tema de seguridad ciudadana, tema que no está considerado en este debate del JNE, Galarreta indicó que ya fue abordado en la primera vuelta y podría estar en el debate presidencial, el cual se realizará el domingo 31.