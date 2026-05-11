Con la mentalidad puesta a traerse un buen resultado de la ciudad del Cusco, viajó la delegación del club Alianza Atlético, que hoy a partir de la 1:00 p.m. enfrentará a Deportivo Garcilaso, por la 14 fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, a jugarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Los “Churres” vienen de golear a Sport Huancayo, aunque sufrió un traspié ante América de Cali por la Copa Sudamericana.

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DE VISITA

Para el partido ante los cusqueños, el técnico Federico Urciuoli tratará de imponer una táctica que a la postre lo lleve a conseguir un resultado favorable y así seguir subiendo en la tabla de posiciones.

Actualmente el “Vendaval del Norte” se encuentra entre los 8 primeros lugares de la tabla, con 17 puntos. Su rival de turno viene de ganar de visita a Los Chankas y está en el casillero 13.

Los jugadores sullaneros han prometido darse íntegros para lograr los 3 puntos en disputa. Uno de ellos es el goleador Cristhian Penilla, quien prometió hacerse presente en el marcador.