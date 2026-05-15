Los equipos piuranos de Atlético Grau y Alianza Atlético perdieron la fecha anterior ante equipos cusqueños, por el mismo marcador y en los minutos finales, que hizo que sus posiciones en la tabla cayeran un peldaño más.

Los albos jugando en casa cayeron por 2-1 ante Cienciano del Cusco que se llevó el triunfo en los minutos finales y que de paso escaló al tercer lugar de la tabla, mientras el “Patrimonio de Piura” tocó fondo y está como colero absoluto del Torneo Apertura.

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LOS ALBOS

Ahora, el equipo de Gerardo Ameli (que hasta ahora no logra sacarlo de la situación apremiante) irá hoy a buscar un buen resultado para sorprender a Universitario de Deportes a partir de las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

Los albos buscan la recuperación en este Apertura y no quedar tan relegado, e intentará enfrentar a los limeños con lo mejor de sus armas, teniendo a Raúl Ruidíaz, Paulo de la Cruz, Aldair Vásquez y Cristhian Neira como sus mejores exponentes.

Cabe señalar que los “Cremas“ vienen de empatar sin goles ante Sport Boys en el Callao y se coloca en el puesto cuarto con 25 unidades y saldrán por un triunfo en casa, que les asegure un puesto más arriba.

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LOS “CHURRES”

Por otro lado, Alianza Atlético jugará mañana ante su similar de Juan Pablo II a partir de las 3:15 p.m. en el Estadio Deportivo de Chongoyape, por la décima quinta fecha.

Los “Churres” jugaron de visita la fecha anterior y cayeron en los minutos finales por 1-2 ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. Con esta derrota, los sullaneros bajaron al puesto noveno con 17 puntos.

El equipo de Federico Urciuoli ya pasó la página y entrenan fuerte y van por la recuperación y preparan nueva táctica para enfrentarlos.

Mientras tanto, su rival también viene de caer 2-1 ante Huancayo de visita y se ubica en el puesto 13 con 15 puntos.