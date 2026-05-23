Los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) instaron al alcalde Mario Reyna Rodríguez a ordenar el retiro inmediato de los paneles con su fotografía, en los que también promociona que en su gestión se han ejecutado “más de 60 obras viales”.

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La concejala Sandra Trujillo Marrenos señaló que la normativa prohíbe que las entidades públicas utilicen recursos del Estado para favorecer o posicionar autoridades o candidatos durante periodo electoral y lo que ha hecho la MPT colocando esos carteles podría configurar publicidad estatal indebida.

RESPETO

“Creo que en política siempre debemos actuar con prudencia y respeto a las normas electorales. La municipalidad tiene el deber de informar sobre las obras que se ejecutan, pero también es importante cuidar que la publicidad institucional no se perciba como promoción personal de una autoridad que hoy tiene aspiraciones electorales”, indicó Sandra Trujillo.

En ese sentido, recomendó que por transparencia y para evitar cuestionamientos de la ciudadanía o de los organismos electorales, se evalúe retirar los paneles y se priorice la información institucional antes que la imagen de cualquier autoridad.

Por su parte, el regidor Melvín Valderrama sostuvo que ahora que se conoce que Mario Reyna es precandidato a la Alcaldía de la MPT por Alianza para el Progreso (APP) esos paneles pueden significar una vulneración a la Ley de Publicidad Estatal, “Creo que ya los van a retirar”, agregó.

En tanto, el concejal Luis González Rosell, manifestó, en declaraciones a Macronorte.pe, que en estos casos debe primar la ética. “No solo está el aspecto legal que lo prohíbe, sino que hay que comportarnos éticamente. No puedo lanzar mi imagen aprovechando esas obras. Si el quiere que APP le financie sus carteles propios independientemente de las obras que ejecuta la MPT. Ese dinero no lo pone él, sino todos los trujillanos”, apuntó.

Mario Reyna reconoció que los paneles publicitarios son elaborados con presupuesto edil, pero dijo desconocer el monto invertido. “Sí esos (paneles) son por llamarla así, la primera comunicación que hacemos a través de la municipalidad. ¿Cuánto costó cada cartel? Eso sí desconozco. Como no pagamos medios de comunicación, hemos visto conveniente colocar estos carteles”, declaró.

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