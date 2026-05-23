La Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron de forma inopinada el penal de varones de Piura (ex Río Seco), como parte de las investigaciones tras el asesinato de Víctor Hugo Febre.

La operación estuvo encabezada por el ministro del Interior y los generales Óscar Arriola y Víctor Revoredo, quienes llegaron hasta los pabellones 4 y 5 del establecimiento penitenciario en busca de indicios que ayuden en la investigación.

Según se conoció, tras una revisión exhaustiva de celdas y registros corporales, las autoridades incautaron manuscritos con información clave, un dispositivo USB, armas punzocortantes y estupefacientes.

Los fiscales a cargo de la intervención confirmaron que todo el material será sometido a peritaje para determinar si las órdenes del crimen salieron desde el recinto penitenciario. La PNP aseguró que las labores de inteligencia no cesarán hasta que el asesinato del burgomaestre octubrino sea esclarecido totalmente.