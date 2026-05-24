Ignacio Buse continúa recibiendo reconocimiento internacional tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo. Una de las felicitaciones más destacadas llegó por parte del histórico tenista serbio Novak Djokovic, quien utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje al joven peruano: “Enhorabuena Ignacio, el primero de mucho”.

El gesto del ex número uno del mundo generó gran repercusión en el circuito y entre los aficionados al tenis, debido al peso y trayectoria de Djokovic en el deporte.

El serbio destacó así el gran momento de Buse, quien logró uno de los títulos más importantes de su carrera y se consolidó como una de las nuevas figuras sudamericanas del tenis profesional.

El peruano respondió con un mensaje cargado de identidad nacional y cercanía: “Machu Picchu te espera, amigo”. La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales y fue celebrada por los seguidores.

El intercambio también coincidió con una fecha especial para Djokovic, quien celebró recientemente su cumpleaños.

El saludo del multicampeón al tenista peruano reforzó el impacto internacional que viene alcanzando Ignacio Buse tras su histórico triunfo en Hamburgo.