En el corazón de la ciudad de Ica, donde la devoción por el Señor de Luren marca profundamente la identidad cultural y espiritual de la población, la Hermandad Femenina del Señor Crucificado de Luren ha iniciado un nuevo ciclo de actividades enmarcadas en el mes morado.

Por la solidaridad

Este año, la presidenta de la junta directiva, Lucy Salcedo, anunció el inicio de la primera novena en honor al Señor de Luren, con la participación conjunta de la Hermandad de Abastecedoras y el Club Centro Social. El evento, que se realiza en el santuario del Señor de Luren, está abierto a toda la población iqueña.

Sin embargo, estas actividades no solo buscan fortalecer la vida religiosa, sino también canalizar el compromiso social de la hermandad. Como cada octubre, se ha reactivado la venta de productos típicos preparados por las integrantes de la institución: el clásico ponche, elaborado con una receta tradicional y cargado de simbolismo, así como los sánguches, ambos a un precio de 7 soles.

Todo lo recaudado se destina directamente al Comedor Parroquial Señor de Luren, un espacio que brinda alimentación diaria a 85 niños de bajos recursos, incluyendo menores con habilidades diferentes y también niños migrantes.

“Es un ponche especial, preparado con mucho amor, con mucha esperanza y mucha fe. Tiene un ingrediente especial”, explicó Lucy Salcedo, resaltando que cada vaso vendido representa un almuerzo para los pequeños que acuden diariamente al comedor.

Además, se ha organizado la tradicional tómbola solidaria, una iniciativa que tiene ya 38 años de existencia en Luren. Con un costo de 8 soles por número, todos los boletos cuentan con premios, gracias a donaciones de la comunidad y productos ofrecidos por las propias hermanas de la institución.

Identidad local

Para quienes desean colaborar de forma adicional, también están disponibles artículos utilitarios con la imagen del Señor de Luren, como packs de papelería para computadora, tazas con oraciones, y tomatodos. Cada producto se vende a 20 soles y representa una donación directa para la alimentación de los niños del comedor parroquial.

“La compra de estos artículos nos permite seguir con el comedor. Son productos bonitos, útiles y con un mensaje espiritual. Pero más allá de eso, son una forma concreta de ayudar”, añadió la presidenta de la hermandad.

La Hermandad Femenina del Señor Crucificado de Luren fue fundada hace 38 años por Elena Sierra Alta de Arnao, una mujer que, tras el terremoto que destruyó gran parte de la infraestructura del templo, convocó a un grupo de hermanas para velar por los ornamentos religiosos y contribuir a la recuperación del patrimonio espiritual de la ciudad.

Con el paso del tiempo, el enfoque de la hermandad se amplió hacia la acción social. Así nació el comedor, inicialmente como una respuesta a la necesidad de alimentar a niños que asistían a colegios aledaños sin acceso a una alimentación adecuada. Desde entonces, se ha mantenido como un espacio de acogida, especialmente después de la pandemia, cuando muchas familias quedaron en una situación de vulnerabilidad aún más crítica.

“Después de la pandemia hemos retomado el funcionamiento del comedor con fuerza. Atendemos a niños con habilidades diferentes, niños extranjeros. Es un comedor inclusivo. Miramos en cada niño a nuestro Señor de Luren”, subrayó Salcedo, visiblemente emocionada.

VIDEO RECOMENDADO