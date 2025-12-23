Este fin de semana se inauguró el primer comedor popular y programa Vaso de Leche en el asentamiento humano Vivienda Productiva, en La Tierra Prometida, en la provincia de Ica. El espacio lleva el nombre del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, conocido como “El Tío Rocky”.

Apoyo a familias

La presidenta de la asociación, Esther Cañañaupi, junto a su junta directiva y vecinos del sector, destacó el apoyo recibido para la implementación del comedor, que incluye una cocina industrial, ollas y tanques cisterna con capacidad de 1 100 litros, lo que permitirá brindar alimentos a las familias de la zona.

Durante la actividad, también se expresó reconocimiento al periodista Marlon Vidal por las gestiones que viene realizando desde hace más de 12 años en favor de la población del sector denominado “La Nueva Ica”. Asimismo, los vecinos señalaron que en los próximos meses varias familias accederán a sus títulos de propiedad.

A través de su junta directiva, los pobladores solicitaron a las autoridades regionales la gestión de un centro educativo, ante la carencia de infraestructura escolar que afecta principalmente a los niños del sector. Indicaron que los terrenos se encuentran saneados por Cofopri y la municipalidad, lo que permitiría avanzar con el proyecto educativo.

En el marco de las celebraciones navideñas, los niños del asentamiento recibieron regalos, panetones y chocolate, generando un ambiente de expectativa entre las familias, que también esperan la pronta ejecución de un proyecto integral de agua y desagüe para toda la zona de La Tierra Prometida.

