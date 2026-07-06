Una mujer fue víctima de un violento robo por la mañana en el sector de Tepro Ecológico, en el caserío San Martín, donde delincuentes que se desplazaban en una mototaxi de color rojo la interceptaron para despojarla de sus pertenencias.

Delito en la zona

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa que los asaltantes se acercan a la víctima y, durante el robo, la mujer es arrastrada varios metros mientras intenta evitar que le arrebaten sus pertenencias.

De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes lograron apoderarse de su cartera, donde llevaba su celular y su billetera, antes de escapar a bordo de la mototaxi con rumbo desconocido.

Las imágenes también muestran que la víctima estaba acompañada por un menor de aproximadamente cuatro años, quien presenció el ataque. Asimismo, una mujer intentó auxiliar a la agraviada; sin embargo, los delincuentes aceleraron el vehículo y huyeron antes de que pudieran ser detenidos.

Como consecuencia del violento arrastre, la mujer sufrió una fuerte caída y estuvo a punto de ser atropellada por la mototaxi durante la huida de los delincuentes.

El caso ha generado preocupación entre los vecinos del caserío San Martín, quienes aseguran que los robos y asaltos se han incrementado en la zona. Por ello, solicitaron una mayor presencia de efectivos de la Policía Nacional y del Serenazgo para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO