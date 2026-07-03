Una presunta tentativa de robo fue denunciada la mañana de ayer en la carretera que conecta Ica con los distritos de Córdova, Laramarca, Querco, Pacomarca y el sur de la provincia de Huaytará.

Delito en la zona

Según la denuncia difundida por el ciudadano Vladimir Loayza Muñoz, a través de su cuenta de Facebook, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana en las inmediaciones del sector conocido como Infiernillo, cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por Carlos Huamán, quien se dirigía hacia Laramarca, habría sido interceptada por delincuentes armados.

De acuerdo con la publicación, el conductor logró evitar el ataque gracias a su rápida reacción y experiencia al volante, consiguiendo abandonar el lugar sin que se reportaran personas heridas.

La denuncia señala además que los presuntos asaltantes estarían provistos de armas de fuego de corto y largo alcance y que permanecerían ocultos en la zona, a la espera de nuevas víctimas. Asimismo, se indicó que otro vehículo que transitaba detrás de la camioneta no habría llegado a cruzarse por ese tramo de la vía.

Ante esta situación, el ciudadano exhortó a los transportistas y pasajeros que utilizan la ruta entre Ica, Córdova, Laramarca, Querco, Pacomarca y el sur de Huaytará a extremar las medidas de precaución mientras transitan por el sector.

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