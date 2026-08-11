La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Magdalena Seminario, brindó detalles sobre las acciones desplegadas tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Miluska Huamán Boza, de 25 años, en un caso que es investigado como un presunto feminicidio. Durante su visita a Ica, informó que el Centro de Emergencia Mujer acompañó a la familia desde que se reportó la desaparición de la joven, cuya denuncia se presentó el pasado 31 de julio.

Investigación en curso

La titular del sector señaló que, incluso antes de que se encontrara el cadáver, ya se había dispuesto la detención preliminar del principal sospechoso, quien sería la expareja y padre del hijo de 5 años de la víctima. “Lo que nosotros sabemos es que antes del hallazgo del cadáver ya se había dado detención preliminar al principal sospechoso”, manifestó, al precisar que la medida se habría sustentado en indicios recogidos durante las primeras investigaciones.

Seminario también informó que el Ministerio de la Mujer viene brindando asistencia psicológica y legal a los familiares de la joven. “Desde el día de ayer se está dando soporte psicológico y legal a la familia, a los padres de la señora fallecida y al niño menor de 5 años”, indicó. El menor permanece actualmente bajo el cuidado de sus abuelos maternos, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.

La ministra remarcó que la prevención resulta fundamental frente a la violencia contra la mujer y exhortó a denunciar cualquier señal de maltrato.

“Los feminicidios son la parte final de un círculo de violencia”, sostuvo, al hacer un llamado no solo a las víctimas, sino también a familiares, vecinos y personas que conozcan situaciones de agresión. “No podemos llegar al fallecimiento”, enfatizó durante su visita a la ciudad de Ica.

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