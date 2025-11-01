Una grave situación sanitaria preocupa a más de 50 familias de la quinta Malecón La Victoria, en el pasaje La Tinguiña del distrito de Parcona, quienes denunciaron el constante colapso del sistema de desagüe en la zona.

Olores nauseabundos

Según los moradores, los colapsos se presentan casi a diario y solo reciben respuestas momentáneas. “EMAPICA viene cuando quiere con el extractor de agua, se lleva un poco de lo residual y nada más. Las tuberías son antiguas y ya no soportan más. Necesitamos que las cambien de una vez”, señaló una vecina, quien además denunció que la empresa les ha advertido sobre una posible clausura del sistema, lo que dejaría a decenas de familias sin desagüe.

El panorama se vuelve cada vez más crítico, debido a que las aguas servidas estancadas, olores nauseabundos, proliferación de mosquitos y riesgo constante de enfermedades, especialmente para los niños. “Vivimos con el olor insoportable todos los días. Los mosquitos nos causan alergias. No podemos seguir así”, expresó otra moradora, visiblemente afectada.

Los vecinos aseguraron que pese a haber solicitado apoyo a las autoridades locales, las visitas de inspección han sido escasas y sin resultados. “Vienen, miran y se van. Nadie nos da una respuesta real. Estamos cansados de vivir entre huecos, malos olores y calles deterioradas”, reclamaron.

Finalmente, los pobladores insistieron en que el alcalde Lenin Cruces visite la zona y gestione ante EMAPICA la renovación completa de las tuberías, calificando la situación como un “atentado a la salud pública”. “No pedimos favores, pedimos vivir con dignidad. Ya son muchos años con el mismo problema”, concluyeron los afectados del Malecón La Victoria, quienes esperan que esta vez su pedido no quede en el olvido.

