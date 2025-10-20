Un nuevo incidente sanitario afectó al principal centro de abastos de la ciudad. La mañana del domingo 19 de octubre, un colapso de desagüe sorprendió a comerciantes y compradores que acudían al mercado mayorista “Arenales”.

Foco de contaminación

Las aguas servidas se filtraron por el suelo y se extendieron entre los pasillos, generando olores nauseabundos en medio de productos de primera necesidad, carnes y puestos de comida.

El problema causó gran incomodidad entre los clientes, quienes debieron esquivar el riachuelo de aguas residuales para poder realizar sus compras. Pese al riesgo sanitario, los comerciantes continuaron con la venta del día, mientras las aguas seguían discurriendo por los pasadizos.

Con el pasar de las horas, los propios comerciantes lograron atender la emergencia, retirando los residuos acumulados y despejando una de las salidas del centro de abastos. Según manifestaron, la causa habría sido la rotura de una tubería interna, que provocó la filtración y el colapso del sistema de desagüe. Sin embargo, denunciaron que este tipo de fallas son frecuentes y que la municipalidad no realiza un seguimiento técnico adecuado.

Este incidente se suma a una larga lista de deficiencias que arrastra el mercado “Arenales”, el principal centro de abasto de la provincia de Ica. Pese a haber cerrado temporalmente semanas atrás para supuestos trabajos de mantenimiento, el establecimiento continúa presentando graves problemas de salubridad y estructura. Los comerciantes aseguran que los arreglos son superficiales y no garantizan la inocuidad necesaria para los productos que allí se comercializan.

Otra raya más al tigre en el mercado mayorista “Arenales”, donde las condiciones sanitarias siguen siendo motivo de preocupación entre la población. Las deficiencias estructurales, la falta de mantenimiento y los continuos incidentes de contaminación convierten este centro de abastos en un foco de riesgo para la salud pública.

VIDEO RECOMENDADO