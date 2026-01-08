Dos incendios de grandes proporciones se registraron en las últimas horas en distintos puntos de la provincia de Pisco, dejando a varias familias damnificadas y cuantiosos daños materiales.

Dos siniestros

El primer siniestro ocurrió al promediar el mediodía en la calle Contisuyo, en el distrito de Túpac Amaru Inca, donde el fuego se propagó rápidamente, reduciendo a cenizas al menos cuatro viviendas, dejando a sus ocupantes prácticamente en la calle. Según testigos, las llamas avanzaron con violencia debido a la cercanía entre las viviendas y a los materiales precarios con los que muchas de ellas estaban construidas. Vecinos intentaron controlar el fuego con baldes de agua mientras llegaba el apoyo de los bomberos, sin lograr evitar la destrucción total de los inmuebles afectados. Escenas de desesperación se vivieron entre niños, jóvenes y adultos que, entre lágrimas, observaban cómo el fuego consumía sus pertenencias.

Horas más tarde, un segundo incendio fue reportado en el asentamiento humano Juan Díaz Buleje, en el distrito de San Andrés. Inicialmente, el fuego se habría iniciado en una zona de maleza, pero en cuestión de minutos se extendió hasta las viviendas aledañas, muchas de ellas de construcción precaria, afectando toda una manzana y generando pánico entre los pobladores del sector.

Hasta el cierre de esta edición, las municipalidades distritales no habían emitido un informe oficial sobre la cantidad exacta de familias damnificadas. No obstante, varios vecinos coincidieron en señalar que la magnitud de los incendios se vio agravada por la falta de agua en la ciudad de Pisco.

VIDEO RECOMENDADO