Un incendio registrado en el sector 3 Palmeras, en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, dejó a una familia damnificada luego de que el fuego consumiera por completo una vivienda de material rústico.

Daños materiales

El siniestro generó momentos de alarma entre los vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato sobre la emergencia. Debido a la rápida propagación de las llamas y a la lejanía del lugar, los moradores del sector se organizaron para controlar el fuego utilizando baldes con agua y otros medios improvisados, logrando evitar que las llamas alcanzaran viviendas colindantes.

Pese a la acción solidaria de los vecinos, los daños materiales en el inmueble afectado fueron totales. Minutos después, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegó al lugar para terminar de sofocar el incendio y eliminar los focos de humo que aún persistían.

Este nuevo hecho se suma a una serie de incendios reportados en distintos puntos de la provincia de Pisco. Ante ello, los bomberos reiteraron su llamado a la población a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar la sobrecarga de enchufes, a fin de prevenir emergencias que pongan en riesgo la vida y el patrimonio de las familias.

