En plena Semana Santa la familia Herrera Zelada de la calle San Pedro, en el distrito de Alto Larán, se ha quedado, prácticamente, sin nada. La casa donde vive Sonia, junto a sus dos menores hijos, fue afectada por un incendio, causado por un cortocircuito. El hecho ocurrió la noche del último miércoles. Las tres personas lograron escapar de las llamas que se propagaron por todos los ambientes.

Lo perdieron todo

Sonia señala que se encontraba en su habitación cuando un ruido extraño la puso en alerta. Eran aproximadamente las 8 de la noche, sus hijos de 14 y 7 años estaban en la sala comedor de la vivienda, frente al fuego que comenzaba a desatarse. La madre seguida por su instinto protector salió del cuarto en búsqueda de los menores, y aunque la puerta no podía abrirse con facilidad utilizó la fuerza para poner a buen recaudo a su familia.

Los vecinos de la calle San Pedro comunicaron a los sectores aledaños para atender la emergencia. Ellos desde la acequia cargaron el agua en baldes, y también apoyados con una moto de carga, para enfrentar las llamas que para entonces ya estaba por los primeros ambientes y seguía extendiéndose por el techo construido con cañas y esteras, dejando a su paso todo reducido a cenizas.

La madre no pudo contener la fuerza y desmayó al ver como todas las pertenencias conseguidas con muchas horas de sacrificado trabajo eran consumidas por el fuego. Minutos después llegó personal de la Compañía de Bomberos Salvadora Chincha B38 para hacerse cargo del siniestro. Las llamas fueron sofocadas en su totalidad, no registrándose daños personales. Sin embargo, en lo material no quedó nada.

Los muebles, televisor y otros electrodomésticos, así como la ropa, camas y hasta los cuadernos y otros útiles escolares de los menores fueron dañados por el fuego iniciado por un cortocircuito. La familia Herrera Zelada pasó el resto de la noche contemplando todo el daño causado y sin contar con un hogar donde pernoctar. Ellos invocan el apoyo solidario de la comunidad para afrontar esta situación fortuita.

EL DATO: Para mañana sábado se esta realizando una carapulcrada en el frontis de la casa de Sonia. Los ingresos serán destinados para el sostenimiento de ella y la de sus hijos damnificados por el incendio.

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