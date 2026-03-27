Sujetos aún desconocidos, pasada las 2 de la tarde del jueves, ingresaron a un predio del sector Santa Rosa en Sunampe, roban la camioneta de un empresario local y para escapar sin ser perseguidos desatan un voraz incendio. El agraviado y su familia concentró la atención en sofocar las llamas que se extendieron en pocos minutos por el ambiente donde guardaban gran cantidad de mercadería, dejando miles de soles en pérdidas.

Voraz incendio

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el grupo de asaltantes llega hasta la propiedad donde se encontraba la víctima, a quien reducen con ferocidad para apropiarse del moderno vehículo. Los pillos toman el control de la unidad y ante la presencia de otras personas deciden causar el siniestro, al parecer, usaron un aparato explosivo de fabricación casera, para abrirse paso y continuar con su plan de escape.

El agraviado entre perseguir a los rufianes o apagar las llamas, optó por lo segundo. Con el apoyo de los vecinos de Santa Rosa comenzó una batalla intensa, mientras esperaron la llegada de los bomberos. Ellos desde los predios contiguos arrojaron toda el agua posible para evitar el avance del fuego a los demás ambientes del inmueble. Lamentablemente sus esfuerzos no fueron suficientes debido a los productos almacenados.

Las llamas alcanzaron las sillas, mesas y demás objetos de plástico, generándose un voraz incendio, acompañado de una enorme nube de humo negro, imposible de sofocar para los pobladores. En pocos minutos toda la construcción de la familia estaba en fuego. Los hombres de rojo de la Compañía B38 llegaron al lugar tras sofocar otro siniestro en Pueblo Nuevo. Teniendo como soporte el agua de las cisternas municipales.

Cuando la emergencia fue controlada quedó en evidencia la magnitud del daño causado por el incendio. Miles de soles en pérdida de mercadería, afectación a la estructura del inmueble, además del robo de la camioneta es a lo que debe soportar la familia agraviada. La policía quedó a cargo de las investigaciones para identificar a los integrantes de la banda criminal que esta detrás del hecho que aterró a la comunidad de Santa Rosa.

EL DATO: Al cierre de la edición por la zona de los laterales, en la jurisdicción de Grocio Prado, fue encontrado el vehículo del agraviado. La unidad permanece en custodia de la policía para continuar con el peritaje que permita hallar pistas de los rufianes.

VIDEO RECOMENDADO