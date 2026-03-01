En la cuadra 9 de la av. Sánchez Cerro, en el distrito de Pueblo Nuevo, se desató un incendio en el segundo piso de una vivienda. Los propietarios que estaban en el interior del inmueble tuvieron que escapar de las llamas para ponerse a buen recaudo. Ante la situación de emergencia los policías y vecinos con agua, arena y extintor comenzaron con las primeras labores para evitar que el siniestro avance.

Incendio en vivienda

Al promediar las 9 de la noche del viernes desde cuadras distantes podía apreciarse una fuerte llamarada. La población imaginaba que un incendio se producía en el área del colegio 9 de Diciembre. Sin embargo, el fuego venía de una de las casas contiguas. Los moradores comunicaron a la central de bomberos para atender la emergencia y también al servicio de serenazgo y de la comisaría local.

La primera respuesta llegó a través de los efectivos y de la misma población de Sánchez Cerro. Ellos, incluso subiendo la pared comenzaron con el arrojo de agua y tierra. La labor se vio reforzada con el uso de un extintor. Para ese entonces ya los residentes habían logrado salir. El trabajo unido consiguió que las llamas no se extiendan a los predios aledaños ni a otros ambientes de la propiedad.

Lamentablemente, en ese mismo momento los bomberos atendían otra emergencia suscitada en el distrito de Chincha Baja. Según información oficial, se trataba de un incendio forestal y al culminar con esa labor pudieron desplazarse hasta Pueblo Nuevo. Con el soporte de los hombres de rojo el fuego fue sofocado en su totalidad, evidenciando daños materiales en perjuicio de la familia Asunción.

El incendio en ese sector vuelve a poner en agenda la necesidad de la instalación de una base bomberil en el distrito más grande de la región Ica, y es que a nivel de provincia solo se cuenta con el apoyo de la compañía B38 para atender las múltiples emergencias. Para contar con una estación propia se han sostenido reuniones desde gestiones pasadas, pero hasta el momento Pueblo Nuevo no cuenta con personal de bomberos.

EL DATO: Los vecinos de Sánchez Cerro ante el incendio solicitaron la presencia inmediata de los bomberos. Sin embargo, en ese momento los hombres de rojo enfrentaban otro siniestro en un distrito alejado.

