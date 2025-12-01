Los integrantes de la familia Flores pasaron la noche sin techo, ni comida. La precaria vivienda que tienen en el centro poblado Lomo Largo, en el distrito de Sunampe, fue consumida por un incendio que habría sido causado por el uso de bombarda en una actividad social realizada por la zona. Los damnificados solicitaron al gobierno local la entrega de ayuda humanitaria para contar con un lugar digno para refugiarse.

Piden apoyo

Rita Flores, señala que salió de su vivienda el sábado para trabajar y minutos antes de la medianoche recibe una llamada de alerta por el incendio desatado en su vivienda de material precario. “Me pasaron la voz que mi casita se estaba incendiando, así que tuve que dejar todo y me vine a ver, pero ya se estaba consumiendo mi cama, su ropa de mi hija, todo se quemó”, relata la mujer.

Ella y su niña pasaron la noche entre los escombros, cobijados con algunas especies entregadas por los vecinos. Rita solicitó ayuda al municipio de Sunampe y a la comunidad chinchana para volver a contar con el panel de su cerco perimétrico para evitar que intrusos ingresen a su propiedad y lastimen a su hija.

Cabe indicar que la propiedad no cuenta con servicio de energía eléctrica, por tanto, se descarta que un cortocircuito sea la causa del siniestro. Se presume que el fuego fue causado por el uso de pirotécnico, y es que esa noche por los alrededores hubo dos actividades en las utilizaron bombardas, uno de estos residuos habría terminado en el techo de la casa dando origen a la emergencia que dejó daños materiales.

