Un informe técnico remitido por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica concluyó que las obras de extracción de piedra ejecutadas en el sector 1 del Sitio Arqueológico Paredones de Nasca habrían generado una afectación al entorno patrimonial protegido, pese a que los trabajos se desarrollaron en el marco de un Estado de Emergencia.

Patrimonio vulnerado

Según el informe, el sitio arqueológico Paredones de Nasca se encuentra ubicado entre los distritos de Nasca y Vista Alegre, en la margen izquierda del río Tierras Blancas, y constituye un importante centro administrativo incaico. El complejo alberga estructuras ceremoniales y administrativas construidas alrededor de una gran plaza trapezoidal, además de recintos de sillería imperial cusqueña y otras edificaciones de alto valor histórico y cultural.

La evaluación técnica señala que el área intervenida se ubica en el lado central del sitio arqueológico, dentro de la zona nuclear y del área de reserva arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Durante una inspección realizada el 24 de marzo de 2026 se detectó una alteración en el talud del cerro producto de excavaciones y movimiento de rocas efectuadas sobre un área triangular irregular de aproximadamente 100 metros de base por 150 metros de largo.

Posteriormente, el 29 de abril de 2026, especialistas realizaron una nueva inspección con apoyo de fotografías aéreas obtenidas mediante drones. Como resultado se determinó que la remoción de tierra y material de cantera habría afectado cerca de 4,896 metros cuadrados, generando un impacto visual y contextual en el entorno paisajístico inmediato del monumento arqueológico.

El documento precisa que, de acuerdo con la línea de tiempo obtenida mediante imágenes satelitales de Google Earth, hasta noviembre de 2023 no se observaban alteraciones en la zona. Sin embargo, tras una denuncia formulada el 3 de abril de 2025, se registraron excavaciones con maquinaria pesada en el área central del sitio. Los peritos concluyen que estas intervenciones se habrían ejecutado entre el 3 y el 7 de abril de 2025.

Asimismo, el informe identifica como presunto infractor a la Municipalidad Provincial de Nasca, señalando que, si bien contaba con autorización del Ministerio de Cultura para determinadas acciones vinculadas a la emergencia, algunas recomendaciones establecidas por la entidad cultural no habrían sido cumplidas durante la ejecución de los trabajos. La evaluación concluye que las actividades desarrolladas impactaron indirectamente sobre el patrimonio arqueológico protegido.

Finalmente, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, Josué Carlos Gonzales Solórzano, indicó que las intervenciones ocasionaron una alteración visual y cromática en el talud afectado y que la Municipalidad Provincial de Nasca habría vulnerado directrices emitidas por el Ministerio de Cultura.

El informe sostiene que los daños se produjeron antes de la formalización del rediseño de la poligonal del área protegida mediante la Resolución Viceministerial N.° 000128-2025-VMPCIC/MC, por lo que los resultados fueron remitidos al Ministerio Público para las acciones correspondientes dentro de la investigación en curso.

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