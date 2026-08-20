Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto a las 13:00:16, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0568.

El epicentro fue localizado 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El movimiento tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con coordenadas de latitud -14.70 y longitud -73.78.

El IGP reportó una intensidad de III-IV en Coracora. Debido a la magnitud del movimiento, se recomienda a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad.

Hasta el momento, el reporte sísmico proporcionado por el IGP consigna la información correspondiente a la magnitud, ubicación, profundidad e intensidad del movimiento registrado.