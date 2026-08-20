Un conductor de Media TV Noticias fue sorprendido por el fuerte sismo de magnitud 7.2 mientras realizaba una transmisión en vivo desde Huanta, en Ayacucho. El movimiento quedó registrado por las cámaras del medio y mostró la intensidad del temblor dentro del estudio.

Pese al intenso movimiento, el conductor mantuvo la calma frente a cámaras mientras se percibía el temblor y los objetos del ambiente se movían.

La transmisión permitió captar el momento exacto en que el sismo sorprendió al equipo periodístico.

“Está pasando en estos momentos un temblor, hay movimientos que se vienen dando en nuestra provincia de Huanta. Pedimos la tranquilidad de nuestros vecinos. Hay que estar tranquilos (...) Está fuerte, vamos a recabar información sobre este movimiento telúrico (...) Lo hemos manifestado en alguna oportunidad de que Huanta no está ajeno, nos puede sorprender en cualquier momento”, dijo el periodista, mientras la mayoría de sus colegas abandonaron el set.

Como se sabe, el movimiento telúrico se registró este jueves 20 de agosto a las 13:00:16, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mediante su reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0568.

Video: Media Tv

De acuerdo con el IGP, el epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

El sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -14.70 y longitud -73.78.

Asimismo, el IGP reportó una intensidad de III-IV en Coracora. El fuerte movimiento fue sentido en distintos sectores de la región y quedó registrado en diversas transmisiones que se realizaban en el momento del sismo.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad