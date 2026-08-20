Luego del sismo de magnitud 7.2 registrado en el sector de Coracora, región Ayacucho, varias regiones del sur del Perú presentaron algunas afectaciones, una de ellas fue la región Cusco.

En la Ciudad Imperial, las autoridades confirmaron el desprendimiento de un elemento lítico denominado cupulin, que se desprendió de la torre derecha del templo Compañía de Jesús, ubicado en la plaza mayor.

También se registró una fisura cerca a la cornisa del tercer nivel en el Palacio de Justicia de Cusco, ubicado en la segunda cuadra de la avenida El Sol. En el lugar la rajadura proveniente de una junta de dilatación es indagada.

“No hubieron mayores afectaciones felizmente, de todas maneras el personal está haciendo las evaluaciones correspondientes, llamamos a la calma a cusqueños y turistas y a estar alertas ante cualquier réplica”, citó el alcalde de Cusco, Luis Pantoja.

En tanto, desde la comuna provincial, a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con Seguridad Ciudadana, se desplegó personal a diferentes puntos del distrito de Cusco para realizar el monitoreo y la verificación de posibles daños y afectaciones.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad