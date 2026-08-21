Un total de 19 agrupaciones políticas suscribió este jueves el Pacto Ético Electoral (PEE), promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para octubre.

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de San Borja y contó con la participación de representantes nacionales de las organizaciones políticas, así como de candidatos que encabezan las listas para Lima Metropolitana. Los participantes asumieron compromisos orientados a garantizar una campaña basada en principios democráticos.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la competencia electoral puede ser intensa debido a las distintas propuestas y posiciones políticas, pero enfatizó que debe desarrollarse con respeto, responsabilidad y dentro de las reglas acordadas. “Esa es la finalidad del Pacto Ético Electoral que durante más de 20 años venimos practicando”, sostuvo.

El PEE establece un decálogo de compromisos para promover campañas respetuosas, transparentes y centradas en propuestas. Entre ellos figuran el rechazo a la violencia, las amenazas y los ataques personales, además de la obligación de transparentar los ingresos y gastos de campaña y prevenir aportes de origen ilícito.

✍️En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026, diecinueve (19) organizaciones políticas que participan en Lima Metropolitana suscribieron el #PactoÉticoElectoral.

Conoce a continuación cuáles son⤵️ pic.twitter.com/1wiQju81b2 — JNE Perú (@JNE_Peru) August 20, 2026

Las agrupaciones también se comprometieron a respetar la neutralidad de los funcionarios públicos, evitar el uso indebido de recursos estatales y respetar a las autoridades e instituciones del sistema electoral. Asimismo, deberán promover información veraz y un uso responsable de las redes sociales, la inteligencia artificial y otras tecnologías.

El acuerdo contempla, además, la participación en los debates organizados por el JNE, el reconocimiento de los resultados oficiales y el rechazo a cualquier forma de discriminación, acoso o violencia política.

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