El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, dispuso que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, viaje de inmediato a Coracora, Ayacucho, para supervisar las acciones de atención y respuesta tras el sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves.

Galarreta informó la medida ante el Congreso, antes del reinicio de la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, donde el Gabinete expone la Política General del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

El Ministerio de Vivienda señaló que activó sus equipos técnicos para evaluar los posibles daños y brindar atención a las familias afectadas.

El titular del sector ya dejó el Congreso para trasladarse a la zona y coordinar las labores de emergencia con las autoridades locales.

Asimismo, el premier comunicó que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viajará a Arequipa debido a las intensas lluvias registradas en esa región, mientras que el titular de Producción, Juan Carlos Requejo, se trasladará a Puno para atender la situación generada por las precipitaciones.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, expresó su solidaridad con las familias de Coracora y de las localidades afectadas por el sismo y destacó la respuesta de la población ayacuchana durante el movimiento telúrico.

#Ahora | 🚨 ¡Respuesta inmediata ante el sismo en Ayacucho!



📌 El Ministerio de Vivienda activó y desplegó inmediatamente sus equipos técnicos para evaluar los daños y atender a las familias afectadas por el sismo.



📌 Tras el movimiento de magnitud 7.2 registrado en Coracora,… pic.twitter.com/RSj6l0P7g8 — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) August 20, 2026

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