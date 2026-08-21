El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para intervenir ante eventuales emergencias tras el sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves en Ayacucho.

Durante su participación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, señaló que el personal militar desplegado en Ayacucho, Moquegua, Cusco y Apurímac mantiene coordinación permanente con las plataformas de Defensa Civil de los gobiernos locales para responder ante cualquier requerimiento.

Belaunde indicó que el movimiento, cuyo epicentro fue ubicado en Coracora, dejó tres personas con lesiones leves y ocasionó daños en 22 viviendas, seis colegios y 12 establecimientos de salud.

Añadió que personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) fue desplazado a las zonas afectadas para evaluar la situación.

Asimismo, informó que se enviaron frazadas y equipos de ayuda para la población damnificada. Un helicóptero con base en el VRAEM permanece disponible para intervenir en caso sea necesario.

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