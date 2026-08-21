El sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves en Ayacucho dejó, de manera preliminar, tres personas heridas y daños en 22 viviendas, seis colegios y 12 establecimientos de salud, informó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien este jueves se presentó ante la Cámara de Diputados.
Durante su participación en el Congreso, el ministro precisó que los heridos no presentan lesiones de gravedad. En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, 12 viviendas y un puesto de salud resultaron afectados, mientras que en Upahuacho varios poblados permanecen en evaluación.
En Puquio, provincia de Lucanas, se reportaron daños en ocho viviendas; mientras que en San Pedro fueron afectadas dos casas y una institución educativa. En la ciudad de Ayacucho también se registraron daños en tres establecimientos de salud.
También en Cusco
Los efectos del movimiento telúrico alcanzaron además a Cusco. En esta ciudad resultaron afectados el Hospital Regional y la sede del Poder Judicial, mientras que en Pichari, provincia de La Convención, se reportó daños en un centro de salud.
En la Ciudad Imperial, las autoridades confirmaron el desprendimiento de un elemento lítico denominado cupulin, que se desprendió de la torre derecha del templo Compañía de Jesús, ubicado en la plaza mayor.
Equipos del Indeci y FF.AA.
Belaunde informó que equipos del Indeci se desplazaron hacia las zonas afectadas y que se enviaron frazadas y ayuda logística para la población.
Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas mantienen coordinación con Defensa Civil en Ayacucho, Cusco, Apurímac y Moquegua y están preparadas para intervenir ante cualquier emergencia. Un helicóptero con base en el VRAEM permanece disponible para apoyar las labores, de ser requerido.
Corte de energía eléctrica en Nasca
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó de un corte de energía eléctrica en la provincia de Nasca, Ica, que afectó a cerca de 6.000 usuarios.
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