“Hace tres años pensé que era bueno bajarme del escenario. me despedí sin saber qué es lo que continuaba, pero con la seguridad de que siempre he hecho caso a lo que me dicta el corazón. Tres años después, Planeta me plantea este proyecto que hoy se llama “El poder de ser tú”, dice Gisela Valcárcel sobre un libro que afirma con contundencia, no es de autoayuda y menos una autobiografía. Recuerdos, vínculos familiares, relaciones sentimentales y vivencias de una existencia plena, se desgranan a través de una obra que presenta estos episodios, para proponer a la vez, sinceras reflexiones de vida.

El descubrimiento a los cinco años de un padre ausente, sus fracasos sentimentales, el reconocer que le faltaba amor propio cuando se sentía que fue reemplazada por alguien mejor que ella; todo suma en un libro que considera escrito sin falsos pudores.

“Siempre me han preguntado, pero Gise, a quién amaste más, a este o al otro, pero con la respuesta siempre titubeaba, no encontraba una respuesta porque no podía darla. Llegó el momento de escribir por qué no hay una respuesta, porque un amor no puede invalidar al otro. Porque cuando una mujer le pregunta a alguien: ¿“Tú me has querido más que a ella?, está necesitando reconocerse quién es ella. Está preguntándole a su debilidad”.

Los recuerdos de su fallido matrimonio con Roberto Mártíinez forma parte de “El poder de ser tú, pero no como recuentos de chismes, sino como punto de partida para la reflexión. “Fue duro recordar ese episodio porque cuando alguien decide de un día para el otro, si bien es cierto que cuando un matrimonio va mal y tú vas sintiendo que va mal medio año...la ruptura viene casi de improviso. Fue muy doloroso vivirlo en esa época, no solo porque pensé que el matrimonio era otra cosa, sino porque además, no pude hablar con nadie para decirle lo que estaba sintiendo”, expresó.

"Hace tres años pensé que era bueno bajarme del escenario. me despedí sin saber qué es lo que continuaba, pero con la seguridad de que siempre he hecho caso a lo que me dicta el corazón", dice Gisela Valçarcel.

Gisela confiesa que sus dos fracasos matrimoniales afectaron su amor propio y su autoestima, que luego fue superando. Eso sí, con el protagonista de uno de ellos, Roberto Martínez, prefirió mantener distancia para evitar reaccionar desde el dolor y la frustración que sentía.

“Yo en su momento hablé con Roberto y le dije: ‘A siete kilómetros no te acerques, porque si te acercas vas a ver lo peor que hay en mí’. ”Todos tenemos cosas muy feas dentro de nosotros y la rabia, la decepción, el dolor que tenía en ese momento no lo podía expresar”.

La conductora y empresaria fue tajante al manifestar que sobre Javier Carmona, su segundo esposo, decidió por respeto no escribir ni una línea. “No lo menciono ni lo mencionaré por una sola razón, porque existe una niña preciosa que está creciendo y todas las familias tienen derecho a su propia historia. En el caso de Roberto y mío ha sido distinto, pero mi segunda separación es algo que incluso mi mente ha dejado como detrás desde el día que supe que una niña venía a esta tierra. Las cosas que teníamos que decirnos nos las dijimos y no está aquí, ni siquiera aquí en este plano para poder hablar de él. Me parece de muy mal gusto de mi parte si lo hiciera”, manifestó.

"Cuando me dijo Ethel que iba a estar con Magaly, no me preguntó, no tiene por qué, lo puede hablar con su esposo, pero cuando me lo contó me dijo: "Quiero conocerla y que me conozca".

Gisela Valcárcel aprovechó la presentación de su libro para para destacar la importancia de la autonomía y la capacidad de elección, al comentar la reciente entrevista de su hija Ethel Pozo con Magaly Medina.

“La forma en la que la eduqué fue para que aprendiera a elegir. Aprender a elegir es algo para lo que todos debemos ser educados. A los 14 años decidió pintarse el pelo de un color, luego se hizo un tatuaje, a pesar de que no estaba de acuerdo, ella siempre ha elegido y es la responsable de sus acciones, así que eso me ayudó a soltar. Cuando me dijo que iba a estar con Magaly, no me preguntó, no tiene por qué, lo puede hablar con su esposo, pero cuando me lo contó me dijo: ”Quiero conocerla y que me conozca”. Así que todo bien por allí. En cuanto a mí con Magaly, yo escribo otro capítulo y en este momento no quisiera que nada se robara la atención del momento del libro. Eso sí, siempre digo que en la vida jamás digo nunca haré esto o aquello”.