¿Quién dijo que las parejas felices no discuten? Carlos Galdós llega con un espectáculo tan divertido como revelador para desmontar uno de los grandes mitos del amor: que las relaciones perfectas existen.

“Te odio con todo mi amor”: un show donde el humor se convierte en terapia y la terapia termina en un ataque de risa. A través de anécdotas, confesiones, situaciones cotidianas y esas pequeñas guerras domésticas que todas las parejas conocen, Galdós nos recuerda que el amor no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en aprender a sobrevivir juntos a nuestras imperfecciones.

Un show para parejas, ex parejas, futuros enamorados y para cualquiera que alguna vez haya pensado: “¿Cómo es posible que ame tanto a esta persona… y al mismo tiempo me saque de quicio?”.

Porque detrás de cada discusión, cada reclamo y cada diferencia, suele esconderse una oportunidad para conocernos mejor, crecer y fortalecer el vínculo. Una noche de carcajadas, reflexión y complicidad, donde descubrirás que quizá el secreto de las relaciones duraderas no es evitar los problemas, sino aprender a reírse de ellos.

La cita será el lunes 28 de julio en el Teatro Canout, con dos únicas funciones, 5:00 pm y 8:00 pm. una noche que promete carcajadas, identificación y una mirada distinta sobre el amor y la convivencia.