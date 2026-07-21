Las estrellas de la salsa, el pop latino y la música urbana compartirán escenario el próximo 4 de diciembre en Happy Music Live, una celebración de la música en vivo que promete convertirse en uno de los eventos más importantes del año.

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 4 de diciembre, Lima será testigo de una de las reuniones musicales más importantes del año cuando Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo compartan escenario en el Estadio San Marcos como parte de Happy Music Live, un festival que promete reunir a miles de fanáticos para celebrar la música en vivo en una noche cargada de emociones, grandes éxitos y momentos inolvidables.

Bajo el concepto de que la música en vivo tiene el poder de hacernos felices, Happy Music Live apuesta por una experiencia única que reunirá a cuatro artistas que dominan los escenarios internacionales y que han conquistado a distintas generaciones con sus canciones.

El gran protagonista de la noche será Marc Anthony, considerado una de las máximas estrellas latinas de todos los tiempos. Dueño de una carrera extraordinaria y de un repertorio lleno de clásicos como “Vivir Mi Vida”, “Valió La Pena”, “Ahora Quién” y “Flor Pálida”, el ícono de la salsa continúa llenando estadios alrededor del mundo gracias a un espectáculo vibrante y una conexión inigualable con su público.

Junto a Fonseca, una de las voces más queridas de Colombia y ganador de múltiples Latin Grammy. El intérprete de éxitos como “Te Mando Flores”, “Arroyito”, “Prometo” y “Eres Mi Sueño” ha construido una carrera marcada por letras emotivas y una propuesta musical que fusiona magistralmente el pop latino con los sonidos tradicionales de su país.

La nueva generación de estrellas latinas estará representada por Manuel Turizo, artista que se ha convertido en un fenómeno global gracias a canciones que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. Temas como “La Bachata”, “Una Lady Como Tú”, “El Merengue” y “Vagabundo” lo han consolidado como uno de los nombres más importantes de la música urbana contemporánea.

A ellos se suma Kapo, una de las mayores revelaciones de la música latina actual. El cantante colombiano ha logrado conquistar audiencias en toda la región con su propuesta fresca y una serie de éxitos virales que lo han convertido en uno de los artistas de mayor crecimiento en la industria durante los últimos años.