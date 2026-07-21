Del Barrio Producciones y América Televisión revelaron el primer adelanto de su nuevo e intenso melodrama que promete cautivar al público con una historia cargada de emociones, secretos y giros inesperados.

Con las actuaciones de Karina Jordán y Fiorella Díaz, el tráiler de la historia presenta a dos mujeres envueltas en un desconcertante misterio, donde ambas parecen vivir la misma realidad y recibir el abrazo de las mismas niñas al grito de la frase: “te queremos mamá”.

La tensión alcanza su punto más alto cuando una pregunta rompe el silencio: “¿Son sus hijas?”. Un tímido “Sí” y el desesperado grito de “¡Devuélvanmelas!” terminan por instalar la gran incógnita de la trama.

“Vuelvo a la televisión con un proyecto hermoso de Del Barrio, así que atentos a nuestras redes que les iremos contando todo. El equipo que se está armando para presentar esta historia es purito fuego. Gracias Michelle Alexander por confiar en mí para esta nueva aventura”, dice Karina Jordán, una de las protagonistas del proyecto.

Con esta nueva producción, Del Barrio Producciones reafirma su sello en los grandes dramas familiares, donde los secretos, las decisiones del pasado y las apariencias se convierten en el motor de un relato que invita a los televidentes a cuestionar todo lo que creen haber visto.